O futebolista brasileiro Neymar viu, esta quarta-feira, confirmada a rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e vai ser operado, confirmou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em comunicado, esta noite.

«O atacante Neymar Jr. da seleção brasileira e do Al Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo», refere a CBF, em comunicado.

Neymar lesionou-se no joelho esquerdo, no jogo da noite de terça-feira, ante o Uruguai, em Montevidéu, em jogo e apuramento para o Mundial 2026.

«O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da seleção brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta», finaliza a CBF.