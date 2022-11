Há cerca de um ano, Neymar admitiu que o Mundial do Qatar poderia ser o último da carreira, mas o avançado do Paris Saint-Germain garante que ainda não tomou uma decisão.

«Eu vou jogar como se fosse o último. Falo com o meu pai, conversamos, devo jogar cada jogo como se fosse o último porque não sabemos o dia de amanhã. Não posso garantir que vou jogar outro Mundial ou que vou... Eu sinceramente não sei. Vou jogar como se fosse o último. Pode ser que eu jogue outro, pode ser que não. Depende. O selecionador vai mudar, não sei se vai gostar mim», afirmou numa entrevista ao Globoesporte em junho, mas só agora divulgada.

O craque brasileiro vincou ainda que a decisão de ir ou falhar o Mundial 2026, altura em que terá 34 anos, não estará relacionada com a sua condição física.

«Não. Depende de como vou estar. É uma coisa que não quero afirmar agora. Quero jogar este Mundial, dedicar-me a isso, porque tenho a certeza de que temos potencial para chegar muito longe. Apesar de muita gente não confiar em nós, vamos demonstrar o contrário. Vejo que esta seleção tem muito fruto, muita coisa boa, e vejo que podemos chegar muito longe», realçou.

Na prova do Qatar, que arranca a 20 de novembro, o Brasil está inserido no Grupo G, juntamente com Sérvia, Suíça e Camarões.