O treinador do Santos, o português Pedro Caixinha, abordou no domingo a prestação de Neymar, depois do empate 0-0 contra o Grêmio Novorizontino, afirmando que este «ainda não tem ritmo de jogo».

Segundo Pedro Caixinha, a nova contratação do Santos ainda precisa de mais minutos, para começar a se soltar, dada a intensidade do jogo e a posição em que atua. Ainda assim, afirma que o internacional brasileiro está empenhado e esforçado neste novo desafio, tendo jogado mais 15 minutos do que estava planeado. O novo camisola 10 do «Peixe» foi titular e jogou 75 minutos.

«O Neymar, quero eu, quero ele, queremos todos nós que ele tenha uma sequência de jogo. O mais importante é que essa sequência seja muito bem planeada. Dado o ritmo do jogo e o posicionamento dele, e não ter sentido nada, teve mais 15 minutos do que estava planeado. Mas tem ritmo de jogo? Ainda não tem. São dois anos. Ele tem uma vontade e uma disponibilidade muito grande para fazer e isso também se nota», disse Caixinha.

O treinador português referiu ainda que o clube de São Paulo está num bom caminho, mas espera mais intensidade da equipa para encontrar as vitórias. «Estamos no caminho certo, mas a questão é que os jogos passam e nós não encontramos a vitória. Este clube tem cultura de vitória e de exigência que queremos manter sempre até ao final», referiu, ainda.

O Santos, que vem de dois empates, está em terceiro do grupo B do Campeonato Paulista, com os mesmos nove pontos que o segundo, a Portuguesa, e a um ponto do primeiro classificado, Guarani.