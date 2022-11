Neymar Jr. é a maior estrela da seleção brasileira, mas também dá espetáculo na televisão do país. A seleção canarinha integrou um dos segmentos do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, e protagonizou um desafio de receções de bola.

O desafio, como explicou Luciano Huck, era simples: «Uma bola lançada verticalmente de um drone. O jogador que dominar com categoria a bola lançada da maior altitude, vence». O recorde pertencia a Vinícius Júnior, que outrora conseguiu receber de primeira uma bola lançada a 29 metros.

Ora, nos 30 metros, o exercício já estava complicado. Rodrygo deu uma «sapatada» com o pé direito, Pedro deu de «bico» na bola e Richarlison nem sequer conseguiu perceber onde esta iria cair. A fasquia subiu para 35 metros e seguiram-se péssimas receções: nem Vini Jr, Raphinha, Ederson, Militão ou Anthony conseguiram o domínio.

O melhor estava reservado para o fim e só poderia vir dos pés do «mágico» Neymar. A bola veio a alta velocidade mas parou «redondinha» no pé direito do avançado do PSG, que não escondeu a alegria nos festejos.

Ora veja: