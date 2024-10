17 de outubro de 2023-21 de outubro de 2024.

Um ano e quatro dias depois, o futebolista brasileiro Neymar regressou à competição. O retorno deu-se esta segunda-feira, ao serviço do Al Hilal, aos 76 minutos do jogo com o Al Ain, a contar para a Liga dos Campeões asiática.

O jogador de 32 anos entrou para a saída de Nasser Al-Dawsari, numa altura em que a equipa treinada pelo português Jorge Jesus vencia por 5-3.

Em 2023, e fruto da lesão, Neymar fez apenas cinco jogos, um golo e duas assistências pelo Al Hilal, naquela que era a sua primeira época pelo clube.

Neymar sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo ao serviço da seleção do Brasil, ante a Colômbia. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também com lesão no menisco.