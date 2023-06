O internacional francês N'Golo Kanté é o novo dono do Royal Excelsior Virton, clube da terceira divisão belga.

Em comunicado, o emblema da cidade de Virton dá conta do acordo entre o antigo proprietário, o luxemburguês Flavio Becca e o mais recente reforço do Al Ittihad, que será efetivado a 1 de julho.

«Impulsionado pela paixão pelo futebol, a vontade de N'Golo Kanté é continuar a estruturação do clube de forma a consolidar as suas bases, estabilizar e eventualmente voltar a ligar-se à tradição de formação do RE Virton, através da Academia de Jovens», lê-se na nota, onde é destacado o trabalho do antigo investidor, nomeadamente por ter deixado o clube sem dívidas.

Na temporada passada, o Excelsior Virton deixou os escalões profissionais e caiu para a terceira divisão, o que motivou a a procura de um comprador para «garantir o futuro do clube, bem como dar-lhe um novo fôlego».