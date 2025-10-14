Momentos antes de entrar em campo, na madrugada desta terça-feira, a seleção da Nicarágua viveu um momento incomum no futebol: a polícia foi ao balneário prender um dos jogadores.

Segundo o jornal CR Hoy, as autoridades chegaram ao Estádio Nacional La Sabana para prender um dos atletas, que não teve o nome divulgado, por falta de pagamento da pensão de alimentos.

O diretor da Força Pública, Marlon Cubillo, em declarações ao jornal, confirmou que a pensão foi paga e a situação resolvida.

A seleção da Nicarágua acabou por sofrer uma derrota pesada no terreno da Costa Rica, por 4-0, na qualificação para o Mundial 2026.

