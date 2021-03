Ao terceiro jogo à frente dos destinos do Marselha, equipa que era treinada por André Villas-Boas, Jorge Sampaoli perdeu de forma clara em casa do ‘vizinho’ Nice, por 3-0.

Thuram-Ulien deu vantagem ao conjunto caseiro aos 34m, Gouiri ampliou aos 74m e Alexis Claude fez o resultado final nos descontos.

No outro jogo da tarde em França, o Rennes foi a casa do Metz vencer por 3-1, apesar de ter jogado com menos um durante mais de 40 minutos.

Doku abriu o marcador aos 17m após assistência de Terrier, o mesmo Terrier fez o 2-0 de penálti, vinte minutos depois.

Doku foi expulso com vermelho direto aos 51m, mas mesmo assim o Rennes chegou ao 3-0, aos 88m. O golo de honra da equipa da casa foi apontado por Yade, aos 90m.

Este triunfo permite ao Rennes ultrapassar o Metz e aproximar-se do Marselha no sexto lugar da classificação da Ligue 1, ficando a um ponto da equipa do sul de França.