Francesco Farioli foi oficializado esta sexta-feira como treinador dos franceses do Nice, tendo assinado um contrato de duas épocas.

O italiano de 34 anos integrou as equipas técnicas de Roberto De Zerbi, atual treinador do Brighton, no Sassuolo e Benevento, onde era treinador de guarda-redes.

Em 2020, deixou de trabalhar com o compatriota e mudou-se para a Turquia, onde rapidamente se tornou treinador principal, com apenas 31 anos, primeiro no Fatih Karagümrük e, depois, no Alanyaspor, que deixou em fevereiro deste ano.