Segundo o jornal francês L'Equipe, o treinador do Nice, Franck Haise anunciou aos jogadores nesta quarta-feira que quer ficar no clube, apesar dos acontecimentos dos últimos dias, nomeadamente as críticas generalizadas à equipa na noite de domingo e dos relatos de agressões aos futebolistas Terem Moffi e Jérémie Boga.

É uma reviravolta face àquilo que a imprensa francesa publicou um dia antes. Dava conta da intenção de Haise em sair mas, após um dia de reflexão, o técnico de 54 anos terá decidido ficar. Já quanto a Terem Moffi e Jérémie Boga, dois jogadores mais visados (e que, além de terem apresentado queixa e de não quererem mais jogar pelo clube), não há novidades.

Haise deve falar publicamente nas próximas horas a justificar a sua decisão. Isto acontece três dias depois de varios adeptos terem invadido o centro de treinos do Nice para agredir a comitiva, na sequência de uma derrota ante o Lorient, para o campeonato.

O Nice, onde joga o português Tiago Gouveia, é adversário do Sp. Braga na Liga Europa no dia 11 de dezembro, em França, na sexta jornada da fase de liga da competição.