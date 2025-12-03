Reviravolta: treinador do Nice quer ficar após agressões de adeptos
Imprensa francesa tinha escrito um dia antes que Franck Haise iria sair do comando técnico
Imprensa francesa tinha escrito um dia antes que Franck Haise iria sair do comando técnico
Segundo o jornal francês L'Equipe, o treinador do Nice, Franck Haise anunciou aos jogadores nesta quarta-feira que quer ficar no clube, apesar dos acontecimentos dos últimos dias, nomeadamente as críticas generalizadas à equipa na noite de domingo e dos relatos de agressões aos futebolistas Terem Moffi e Jérémie Boga.
É uma reviravolta face àquilo que a imprensa francesa publicou um dia antes. Dava conta da intenção de Haise em sair mas, após um dia de reflexão, o técnico de 54 anos terá decidido ficar. Já quanto a Terem Moffi e Jérémie Boga, dois jogadores mais visados (e que, além de terem apresentado queixa e de não quererem mais jogar pelo clube), não há novidades.
Haise deve falar publicamente nas próximas horas a justificar a sua decisão. Isto acontece três dias depois de varios adeptos terem invadido o centro de treinos do Nice para agredir a comitiva, na sequência de uma derrota ante o Lorient, para o campeonato.
O Nice, onde joga o português Tiago Gouveia, é adversário do Sp. Braga na Liga Europa no dia 11 de dezembro, em França, na sexta jornada da fase de liga da competição.