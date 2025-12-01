A equipa do Nice foi confrontada por cerca de 400 adeptos junto ao seu centro de treinos, na noite de domingo, na sequência da derrota por 3-1 ante o Lorient, a sexta consecutiva em jogos oficiais.

Segundo o France Bleu, o objetivo do protesto, organizado através das redes sociais, foi confrontar os jogadores que «já não respeitam as cores do clube». O presidente do Nice, Fabrice Bocquet, não estava no autocarro da equipa, tendo-se separado desta ao chegar ao aeroporto, onde tinha a sua viatura para ir para casa. Acabou por isso, por não ir com a equipa até ao centro de treinos, como tem sido habitual depois dos jogos fora de casa. Uma ausência que também causou descontentamento no seio dos adeptos.

O diretor desportivo, Florian Maurice, assim como os jogadores Jérémie Boga e Terem Moffi, foram dos mais visados, por atitudes depois das derrotas ante Metz e Marselha no caso de Boga e, no caso de Moffi, depois da derrota da última noite, em que foi apanhado numa gargalhada com o seu ex-presidente no Lorient, Loic Fery.

O L’Équipe dá conta, referindo fontes próximas ao clube, de que houve agressões físicas a jogadores. O Foot Mercato refere mesmo que houve pontapés, sapatadas e cuspidelas para Boga e Moffi e que Florian Maurice também foi atingido antes de ser escoltado pelas forças de segurança.

Outros jogadores, como Melvin Bard e Sofiane Diop, também conversaram com os adeptos, com alguns deles a manifestarem apoio ao treinador Franck Haise, pedindo-lhe, no entanto, que coloque alguns jogadores da formação. «Preferimos perder com eles do que com essas “estrelas”. Não podemos perder mais com esta equipa», referiram adeptos, citados pelo France Bleu.

O Nice, que recebe o Sporting de Braga para a Liga Europa no dia 11 de dezembro (antes, no dia 7, recebe o Angers para a liga francesa), ocupa o 10.º lugar do campeonato, com 17 pontos, sendo a única de 36 equipas sem qualquer ponto somado na fase de liga da Liga Europa. Uma das seis derrotas seguidas que a equipa onde joga o português Tiago Gouveia sofreu foi ante o FC Porto, na passada quinta-feira (3-0) para a prova europeia, entre desaires internos com Lorient (3-1 fora), Marselha (5-1 em casa), Metz (2-1 fora) e PSG (1-0 fora), além de outra derrota para a Liga Europa, ante o Friburgo (3-1 em casa).

O clube ainda não reagiu oficialmente aos acontecimentos da última noite.