Na semana passada, o antigo avançado dinamarquês Nicklas Bendtner sofreu um episódio assustador em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Enquanto passeava com dois amigos nas ruas, um indivíduo correu atrás do trio e esfaqueou um dos homens que seguia com Bendtner, aparentemente sem motivação.

A imprensa dinamarquesa confirmou junto de Nicklas o sucedido, mas o ex-futebolista não adiantou detalhes.

Na quinta-feira, vários meios de comunicação norteamericanos tinham noticiado que um turista dinamarquês de 55 anos tinha sido atacado.

Foi atacado pelas costas e sofreu ferimentos no rosto e numa orelha. Ele foi então levado ao hospital e encontra-se em condição estável.