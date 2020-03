Nicolás Castillo, antigo avançado do Benfica, revelou, através das redes sociais, que já iniciou o processo de reabilitação física, após duas operações no espaço de quinze dias.

O agora jogador do América, do México, foi submetido a uma primeira intervenção cirúrgica no final da janeiro, mas depois sofreu uma trombose na artéria femoral.

Duas semanas depois, Castillo teve de ser operado novamente, de urgência, devido a um problema numa das paredes vasculares.

O internacional chileno iniciou agora o processo de recuperação física, mas não há estimativa para o regresso aos relvados.