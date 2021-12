Depois de se terem sagrado campeões no Benfica, Maxi Pereira e Nico Gaitán voltaram a festejar a conquista de um campeonato, desta vez no Uruguai, ao serviço do Peñarol.

Nesta madrugada, no encontro que definia o campeão da temporada, o emblema de Montevidéu, que tinha conquistado o Torneio Clausura, bateu o Plaza Colonia, vencedor do Torneio Apertura.

Depois do empate a uma bola registado no final dos 90 minutos, o jogo foi decidido nas grandes penalidades e, aí, coube a Gaitán converter com sucesso a última grande penalidade e dar o 53.º título de campeão uruguaio ao Peñarol.

O argentino assinou pelo Peñarol em agosto, após uma passagem pelo Sp. Braga, enquanto o defesa uruguaio regressou ao país natal no início de 2021.