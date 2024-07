Xavi Vilajoana, antigo diretor das camadas jovens e do futebol feminino do Barcelona, lamentou a saída precoce de Nico González do Barcelona. Um jogador que conhece bem, desde as camadas jovens do clube.

Questionado sobre aquele que mais lamenta por não ter vingado na equipa principal, o dirigente não teve dúvidas: «Tenho um nome muito claro. É o caso de Nico González, que, apesar de ter disputado 37 jogos na equipa principal, teve de sair em busca de oportunidades. Para mim é uma desilusão que um jogador como ele não esteja na equipa principal do Barça», confessou, em entrevista ao diário Sport.

Vijoana deixou elogios ao atleta do FC Porto. «É um jogador com condições brutais. Era o substituto ideal, e as comparações nunca são justas, porque cada jogador tem o que tem, mas era o substituto perfeito para o perfil de Busquets.»

Entre a desilusão, Xavi encontra uma explicação para a saída do médio: «Nico, se tivesse trabalhado mais em casa, e não tanto no empréstimo, estou convencido de que teria triunfado. Penso que deveria estar na equipa principal», considerou.

Nico saiu do clube em 2023, em direção ao FC Porto depois de ter jogado um ano no Valência por empréstimo.