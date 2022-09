Na derrota desta sexta-feira diante do Brasil (3-0), Iñaki Williams estreou-se ao serviço do Gana. O jogador do Athletic Bilbao até já tinha representado a seleção espanhola quer nas camadas jovens quer num amigável da formação principal, mas optou por escolher o país africano.

Já o irmão, Nico, de 20 anos, é uma das surpresas da convocatória do Luis Enrique e deverá estrear-se ao serviço da Espanha já neste sábado frente à Suíça ou, então, no compromisso diante de Portugal. Assim, os «manos Williams» juntar-se-iam a um grupo de irmãos que vestiu as cores de seleções de países diferentes.

Os primeiros, note-se, foram os irmãos Goodall. Filhos de um militar escocês, John nasceu em Londres e Archie em Belfast. John foi figura do Preston North End e representou a Inglaterra desde 1888: em 14 ocasiões, marcou 12 golos. Já o irmão, que jogava a defesa, optou por vestir as cores da Irlanda do Norte na fase final da carreira (1899).

Mais próximos dos leitores portugueses, há o caso de João Mário e Wilson Eduardo, internacionais por Portugal e Angola.

