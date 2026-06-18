Nico Williams admitiu que a última temporada não correu de feição. O extremo de 23 anos, que veste as cores do Athletic Bilbao, teve uma época marcada por lesões.

Agora ao serviço de Espanha no Mundial 2026, Nico, que no Europeu de 2024 foi titular indiscutível, jogou apenas três minutos na estreia diante de Cabo Verde. Em entrevista ao jornal Marca, o avançado admitiu estar pronto para quando a oportunidade surgir.

«Pronto para jogar? Isso é o treinador que decide. Se me der a oportunidade, será bem-vinda. Estarei sempre preparado e estou muito feliz por estar aqui. É verdade que ainda tenho de ganhar ritmo de jogo, mas isso acontece rapidamente», começou por referir.

«O treinador é que decide. Confio nele e ele confia em mim. Se jogar, vou tentar aproveitar a oportunidade», acrescentou ainda.

No que toca à época no clube, apesar de admitir que foi menos conseguida devido às lesões, Williams registou seis golos e cinco assistências em 32 jogos. Confessou, ainda, que chorou durante vários dias por não conseguir jogar.

«Passei por momentos muito difíceis. Foram meses muito difíceis, um ano de m****. Não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Queria treinar e jogar, mas a lesão não me deixava», atirou.

O extremo que no passado foi associado ao Barcelona partilhou que esta época serviu de lição para aprender a cuidar mais do físico. «Quando se é jovem, pensa-se que está tudo bem. Mas, durante uma época, acumulam-se muitos jogos. Também aprendi a parar quando é necessário e a ter a minha própria opinião. No fim de contas, quem leva com os golpes é o jogador», analisou.

Espanha, campeã da Europa e título, teve uma entrada em falso no Mundial frente a Cabo Verde. Nico refletiu sobre a evolução das seleções, que não permitem vitórias de «graça».

«Está muito mais equilibrado do que parece. As pessoas pensam que alguns adversários são inferiores... cada vez é mais difícil ganhar. O futebol está a tornar-se cada vez mais físico e este Mundial está a demonstrar que ninguém oferece nada de graça», concluiu.