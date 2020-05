Nicolás Castillo, ex-avançado do Benfica que sofreu uma trombose na artéria femoral em janeiro deste ano, garantiu que quer voltar a jogar ao mais alto nível, apesar de reconhecer que não será fácil.

«Nunca me passou pela cabeça deixar o futebol, mas vai custar-me muito voltar, porque foram momentos difíceis. Tenho medo de voltar e que aconteça outra vez. Hoje dou mais valor à vida», assumiu sem rodeios o agora avançado do América do México em declarações à radio chilena PAUTA.

Recorde-se que Castillo teve de ser operado duas vezes num espaço de 15 dias. Castillo, que já faz alguns exercícios com bola na fisioterapia, abordou as etapas do processo de reabilitação. «Foi como voltar a caminhar. Não tinha músculos, não tinha coordenação. Estive tanto tempo numa maca que quando punha os pés no chão tinha formigueiros na sola do pé. E dar toques na bola dá-me mais esperança e motivação no dia a dia», reconheceu.