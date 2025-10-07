A FIFA confirmou esta terça-feira que Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, vai falhar o primeiro jogo da Argentina no Mundial 2026. Porém, o defesa pode jogar a Finalíssima com a Espanha, em março de 2026.

De recordar que o central argentino foi expulso no jogo com o Equador (1-0), na 18.ª e última jornada da fase de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo e, de acordo com o mapa de castigos da FIFA, é obrigado a pagar uma multa de cerca de 5400 euros e cumprir um jogo de suspensão.

Segundo as regras do organismo, os amarelos recebidos durante qualificação são limpos quando essa fase termina, mas os cartões vermelhos diretos mantém-se válidos.

Deste modo, Otamendi pode participar em qualquer jogo particular (ou a Finalíssima, neste caso) até ao arranque do Mundial 2026. Só nessa competição irá cumprir a dita suspensão e assistir ao jogo de estreia na bancada.