O defesa argentino Nicolás Otamendi mostrou-se feliz após a vitória da Argentina ante o Brasil, por 4-1, na qualificação para o Mundial 2026, sublinhando que há que mostrar que se é melhor dentro de campo, em jeito de recado para Raphinha.

«Creio que onde há que mostrar é dentro de campo, mais do que fora. É 11 contra 11 e quem tratar melhor a bola, é quem mais vai ter hipóteses de ganhar e mostrámos que jogamos futebol. Quando tínhamos de jogar, jogámos, quando tivemos de defender, defendemos», afirmou Otamendi, que durante o jogo, nos minutos finais da primeira parte, acabou por ter uma troca de satisfações com Raphinha, no meio de alguma tensão entre jogadores das duas equipas.

Recorde-se que Raphinha disse, antes do jogo, «porrada neles», em alusão ao encontro com a Argentina.

A atual campeã do mundo entrou em campo já apurada para o Mundial 2026, fruto do empate da Bolívia ante o Uruguai. «O objetivo era este, qualificarmo-nos, mas é um clássico, é um jogo e encarámos da mesma forma do que se precisássemos dos pontos para nos qualificarmos», disse ainda o capitão da Argentina e jogador do Benfica.

«Para mim, ter a braçadeira de capitão é um orgulho. O nosso capitão é, obviamente, o Leo [Messi]. É uma responsabilidade. Dar o melhor pela seleção, as vitórias são em grupo, contente pelo grupo», afirmou.