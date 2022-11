A Argentina goleou os Emirados Árabes Unidos por 5-0, na tarde desta quarta-feira, em Abu Dhabi, no último jogo de preparação antes da entrada da seleção sul-americana no Mundial 2022, no Qatar.

Com o central do Benfica, Nicolás Otamendi, a titular, a Argentina chegou ao intervalo a vencer por 4-0.

Julián Álvarez abriu o marcador ao minuto 17 e, depois, o ex-Benfica Ángel Di María bisou na partida, com golos aos 25 e aos 36 minutos. Antes do intervalo, foi Lionel Messi a deixar o seu nome na ficha dos marcadores, com o 0-4 no placard, ao minuto 44.

Na segunda parte, o médio do Benfica, Enzo Fernández, entrou aos 51 minutos e foi já com o ex-River Plate em campo que a Argentina fixou o resultado, com um golo de Joaquín Correa, ao minuto 60.

A Argentina entra em ação no Mundial na próxima terça-feira, para a primeira jornada do grupo C, defrontando a Arábia Saudita (10h00).