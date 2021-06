Um golo de Guido Rodríguez, aos 13 minutos, de cabeça após um cruzamento sublime de Lionel Messi, valeu a vitória da Argentina ante o Uruguai (1-0), na segunda jornada da fase de grupos da Copa América.

O central do Benfica, Nicolás Otamendi, foi titular na equipa da Argentina e cumpriu os 90 minutos, ao passo que o guarda-redes do FC Porto, Agustín Marchesín, não esteve entre as opções.

Do lado do Uruguai, o central do Sporting, Sebastián Coates, não saiu do banco de suplentes: Giménez e Godín fizeram a dupla de centrais.

Com este resultado, a Argentina soma quatro pontos na liderança do grupo A, tantos quantos o Chile. O Uruguai ainda não pontuou, mas tem menos um jogo.

CLASSIFICAÇÃO – Grupo A:

1.º: Argentina, 4 pontos/2 jogos

2.º: Chile 4/2

3.º: Paraguai, 3/1

4.º: Uruguai, 0/1

5.º: Bolívia, 0/2