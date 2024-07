Nicolas Pépé, jogador do Trabzonspor, recordou o passado e uma transferência que ficou na memória coletiva dos fãs Arsenal. O extremo chegou ao clube através de uma transferência recorde de 80 milhões de euros, mas nunca correspondeu às expectativas.

O internacional da Costa do Marfim, agora com 29 anos, deu uma entrevista à BBC Sport em que admitiu não ter sido «nada fácil» esse período.

«Quando cheguei, os adeptos não avaliavam o meu desempenho, mas sim o meu preço. Mas acho que fiz grandes coisas no Arsenal. Não me arrependo do meu tempo lá. Mas o montante da minha transferência para o clube foi a mais alta que eles assinaram, então eles esperavam que eu marcasse em cada partida», recordou.

O Arsenal contratou Pepe em 2019 após uma temporada sensacional com o Lille, durante a qual marcou 23 golos e conseguiu 12 assistências, mas nunca se aproximou do mesmo rendimento na Inglaterra. «Se o Arsenal me comprasse por 20 milhões de libras, talvez fosse diferente», disse ele.

Isto não é culpa dos jogadores. Eles não pedem 100 milhões de libras ou 90 milhões de libras. Mas é assim o mundo do futebol e é algo que as pessoas não conseguem entender. Há também jogadores como [Mykhailo] Mudryk e Antony que não se apresentam no seu melhor o tempo todo, e ainda assim eles não são maus jogadores», disse Nicolas.

Na mesma entrevista, Pépé não descartou ainda um regresso a Inglaterra e diz que Mikel Arteta não teve total confiança nele.