No extenso depoimento prestado à Procuradoria Federal, o futebolista italiano Nicolò Fagioli, da Juventus, revelou que uma das apostas que fez, para a Liga dos Campeões, envolveu um jogo do FC Porto.

Perante provas sobre as apostas que fez, segundo as declarações a que o Tuttosport teve acesso e publicou na íntegra esta quarta-feira, Fagioli assumiu que fez uma aposta num FC Porto-Atlético de Madrid numa das várias plataformas de apostas ilegais com que trabalhou.

«Tinha o hábito de apostar frequentemente em jogos de futebol enquanto decorriam», referiu.

Numa dessas ocasiões, apostou numa vitória ou num empate do Milan e acabou por perder, dado que o encontro em questão deu vitória do Torino, por 2-1. Mas, além da Serie A e entre outros, houve jogos de competições europeias nos quais investiu.

«Em relação ao recibo que me foi mostrado relativo aos jogos da Liga dos Campeões, FC Porto-Atlético de Madrid e Real Madrid-Inter de Milão, eu apostei que marcariam menos de três ou quatro golos. Também nesta ocasião, tratava-se de uma plataforma ilegal, BETART», confessou.

Fagioli, primeiro implicado no escândalo de apostas ilegais que está a causar rebuliço em Itália, sobretudo desde as revelações da última semana, partilhou ainda detalhes sobre as dívidas acumuladas, como começou o vício do jogo e como chegou ao ponto atual.

Na terça-feira, o departamento de justiça da Federação Italiana de Futebol (FIGC) revelou a suspensão de Fagioli, de sete meses, além de uma multa de 12.500 euros e sujeição a terapia.