A cumprir o castigo de sete meses de suspensão na sequência do escândalo em torno de apostas ilegais em Itália, Nicolò Fagioli renovou o contrato com a Juventus, até 2028.

Em comunicado, a vecchia signora realçou que pretender dar «todo o apoio» ao médio de 22 anos, que também foi multado e terá de sujeitar-se a terapia.

«A renovação do contrato do jogador vai exatamente nesse sentido, mas não só: o Nicolò é um jogador muito importante para nós, a sua qualidade técnica e a sua inteligência tática são conhecidas de todos, e temos a convicção que o seu regresso ao campo será uma mais-valia de primordial importância. Fagioli deve saber, e sabe, que pode continuar a trabalhar, treinando todos os dias com a equipa, com a devida serenidade. E ele também sabe que contamos com ele e esperamos por ele», afirmou o diretor desportivo do emblema de Turim, Cristiano Giuntoli.

Fagioli, que expôs o seu vício no jogo, a ludopatia, admitiu também ter apostado em jogos de futebol, sem que estivesse implicado nos mesmos.

O médio chegou à Juve com apenas 14 anos e já leva 45 jogos pela equipa principal.