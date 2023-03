A Guiné-Bissau surpreendeu nesta sexta-feira a Nigéria, treinada por José Peseiro, vencendo fora por 1-0, resultado que lhe permite subir à liderança do Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2023), que vai realizar-se apenas em 2024.

O jogo da terceira jornada do grupo, disputado em Abuja, foi decidido com o golo marcado, aos 29 minutos, pelo ex-Sporting Mama Baldé, agora jogador do Troyes.

No grupo L, a seleção de Moçambique foi goleada por 5-1 pelo Senegal, mas mantém-se em boa posição para segurar o apuramento, uma vez que é segunda, só atrás do campeão africano.

Na partida desta sexta-feira, o detentor do título já vencia por 2-0 aos 15 minutos, graças aos golos de Youssouf Sabaly e de Sadio Mané. Iliman Ndiaye Boulaye Dia marcaram também ainda antes do intervalo.

No início da segunda parte, Moçambique ainda conseguiu reduzir para 4-1, por Gildo Lourenço Vilanculus, do Sp. Covilhã, mas o Senegal ainda chegou ao quinto golo por Habib Diallo, aos 64m.

Também o Togo, seleção treinada pelo português Paulo Duarte, perdeu por 1-0 na visita ao Burkina Faso, comprometendo o seu apuramento para CAN, que se realiza na Costa do Marfim.

No mesmo grupo B, o Cabo Verde cedeu um comprometedor empate 0-0 em casa com Essuatíni, provavelmente o seu maior rival na qualificação, para a fase final da prova.

O Burkina Faso lidera o grupo com nove pontos, seguido de Cabo Verde com quatro, Essuatíni com dois e o Togo com apenas um.