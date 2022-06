José Peseiro não precisou de muito tempo para deixar uma marca no futebol nigeriano.

Esta segunda-feira, ao quarto jogo à frente da Nigéria – o segundo oficial –, o treinador português guiou as «Super Eagles» a uma goleada por 10-0, ante São Tomé e Príncipe. É a maior vitória de sempre da história da seleção nigeriana.

A jogar fora, a formação do técnico luso começou a «festa» aos nove minutos, com um golo de Victor Oshimen. O avançado do Nápoles assistiu depois para os golos de Moses Simon e Terem Moffi aos 28 e 43 minutos, e o resultado ao intervalo marcava 3-0.

Na segunda parte, porém, o domínio nigeriano foi avassalador.

Oshimen chegou ao póquer (48m, 65m e 84m), Moffi fez o bis (60m), a passe do portista Zaidu, titular, e marcaram ainda Peter Etebo (ex-Feirense), aos 55 minutos, Ademola Lookman, aos 63, e Emmanuel Dennis, nos descontos, de penálti.

História feita e liderança consolidada: a Nigéria soma agora seis pontos e será sempre líder no fim desta segunda jornada da qualificação para a CAN 2023, quer seja em igualdade com a Guiné-Bissau (ainda vai defrontrar Serra Leoa) ou isolada. Já São Tomé e Príncipe ainda não pontuou e já tem uma diferença de golos que não augura nada de bom.