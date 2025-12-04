Troost-Ekong decidiu renunciar à seleção nigeriana, que representou em 83 ocasiões e pela qual apontou oito golos. A decisão tem efeitos imediatos, o que levará o defesa-central de 32 anos a falhar a CAN, apesar de figurar na lista preliminar de convocados elaborada pelo selecionador Eric Chelle para o torneio.

Pese embora ter nascido nos Países Baixos, Troost-Ekong optou por representar a Nigéria, país pelo qual disputou um Mundial (Rússia 2018), uma edição dos Jogos Olímpicos (conquistou o bronze no Rio de Janeiro, em 2016) e por três vezes o Campeonato Africano das Nações. Em 2023, foi mesmo eleito o melhor jogador da CAN.

Atualmente ao serviço dos sauditas do Al Kholood, o defesa representou ainda clubes como o Tottenham, a Udinese ou o PAOK, ao longo da carreira.

De recordar que a lista de 54 pré-convocados da Nigéria para a próxima edição da CAN conta com o defesa do FC Porto, Zaidu.