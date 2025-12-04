Troost-Ekong renuncia à seleção da Nigéria antes da CAN
Defesa do Al Kholood termina ciclo nas «Super Águias» com oito golos em 83 internacionalizações
Defesa do Al Kholood termina ciclo nas «Super Águias» com oito golos em 83 internacionalizações
Troost-Ekong decidiu renunciar à seleção nigeriana, que representou em 83 ocasiões e pela qual apontou oito golos. A decisão tem efeitos imediatos, o que levará o defesa-central de 32 anos a falhar a CAN, apesar de figurar na lista preliminar de convocados elaborada pelo selecionador Eric Chelle para o torneio.
Pese embora ter nascido nos Países Baixos, Troost-Ekong optou por representar a Nigéria, país pelo qual disputou um Mundial (Rússia 2018), uma edição dos Jogos Olímpicos (conquistou o bronze no Rio de Janeiro, em 2016) e por três vezes o Campeonato Africano das Nações. Em 2023, foi mesmo eleito o melhor jogador da CAN.
Atualmente ao serviço dos sauditas do Al Kholood, o defesa representou ainda clubes como o Tottenham, a Udinese ou o PAOK, ao longo da carreira.
De recordar que a lista de 54 pré-convocados da Nigéria para a próxima edição da CAN conta com o defesa do FC Porto, Zaidu.