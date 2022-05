O croata Niko Kovac é o novo treinador do Wolfsburgo, anunciou esta terça-feira o clube alemão.

O contrato com o técnico de 50 anos, que representou o Mónaco nas duas últimas épocas e sucede agora a Florian Kohfeldt, é até 30 de junho de 2025.

Kovac volta assim ao futebol alemão, pouco mais de dois anos depois da saída do comando técnico do Bayern Munique. Antes, tinha treinado ainda o Eintracht Frankfurt, numa carreira que também já passou pelo comando técnico da seleção da Croácia e pela equipa secundária do Salzburgo.