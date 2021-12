O Levante, atual lanterna vermelha da Liga espanhola, confirmou esta terça-feira que tem cinco casos de covid-19 na equipa principal.

Em comunicado, os azulgranas informam que se tratam de três jogadores e dois elementos da equipa técnica.

Note-se que, além do português Rúben Vezo, alinham no Levante o ex-Sp. Braga Nikola Vukcevic e o ex- Tondela e V. Guimarães Pepelu.