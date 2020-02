Três vezes Benedetto.



O Marselha venceu com reviravolta o Nîmes (3-2), no encontro inaugural da 27.ª jornada da Ligue 1, com três golos do avançado argentino.



O antepenúltimo classificado do campeonato gaulês não precisou de muito tempo para marcar. Logo aos cinco minutos, Ferhat aproveitou uma defesa incompleta de Mandanda e inaugurou o marcador.



A equipa de Villas-Boas não tardou a responder. Cinco minutos após o golo sofrido, Benedetto surgiu nas costas da defesa contrária a empurrar para a baliza deserta o passe de Sarr.



A reviravolta do Marselha chegou ao minuto 36 outra vez por Benedetto. Payet levantou a bola sobre a defesa do Nîmes e deixou o ex-Boca isolado. Na cara de Bernardoni, o ponta-de-lança fez um chapéu delicioso.



Na segunda metade Benedetto beneficiou de um ressalto na área do Nîmes e fuzilou Bernardoni, descansando AVB.



O melhor que o Nîmes conseguiu foi reduzir no descontos por Deaux, na sequência de um canto. Porém, insuficiente para evitar o desaire.



Após a derrota caseira ante o Nantes, o Marselha volta aos triunfos e segue destacado na segunda posição da Liga gaulesa com 55 pontos. Por sua vez, o Nîmes segue em zona de despromoção.