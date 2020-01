Mauro Camoranesi foi anunciado como novo treinador do NK Tabor Sezana, equipa da primeira divisão eslovena.

Esta é a primeira experiência do técnico na Europa, após ter treinado os mexicanos Deportivo Tepic, emblema no qual iniciou a carreira de treinador, em 2014, e os Cafetaleros de Tapachula, além de uma curta experiência nos argentinos do Tigres, clube que orientou durante sete jogos.

Como futebolista, Camoranesi foi campeão mundial ao serviço da seleção italiana, em 2006, e destacou-se sobretudo na Juventus, formação que representou durante oito temporadas, de 2002 a 2010. Atualmente com 43 anos, o italo-argentino regressa agora à Europa e escolheu o antepenúltimo classificado da liga eslovena como porta de entrada.