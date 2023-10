Noah Sahsah foi do céu ao inferno em poucos minutos na última terça-feira.

O Copenhaga vencia o Bayern por 2-0 na segunda jornada da fase de grupos da Youth League, mas os bávaros chegaram ao empate já em tempo de descontos. Sahsah, que até tinha feito um dos golos, bisou aos 90+4m com um excelente remate de fora da área, correu para junto da linha a festejar, mas lesionou-se com gravidade no seguimento do salto que deu.

O impacto da perna no relvado e as mãos que os colegas levaram à cabeça já anteviam que o problema era grave.

Esta quinta-feira, o Copenhaga revelou que a jovem promessa sofreu uma lesão no joelho e vai ficar «afastado no próximo ano».

A lesão, diga-se, surge uma semana depois de o capitão dos sub-19 do Copenhaga se ter estreado pela equipa principal e logo com um golo.