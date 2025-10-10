O Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído a María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, figura da oposição a Nicólas Maduro e candidata à presidência – ato eleitoral que terá ganho, face às suspeitas de corrupção que “renovaram” o mandato de Maduro. O anúncio do comité norueguês aconteceu na manhã desta sexta-feira.

María Corina Machado foi distinguida pelo «trabalho incansável na defesa dos direitos democráticos e pela luta por uma transição pacífica do regime autoritário para a democracia na Venezuela».

«Enquanto líder do movimento democrático na Venezuela, (…) é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos. Tem sido uma figura chave e unificadora numa oposição política que outrora esteve profundamente dividida. Numa altura em que a democracia está ameaçada, é mais importante do que nunca defender esta base comum», escutou-se no discurso de anúncio do nobel.

Fundadora da organização Súmate há mais de 20 anos, com o objetivo de promover eleições justas, Maria Corina Machado tem enfrentado perseguições e restrições impostas pelo regime venezuelano.

Em julho de 2024, à Lusa, María Corina Machado recordou as raízes portuguesas.

«A comunidade portuguesa é enorme. Tenho muitos amigos portugueses e eles também me têm demonstrado muito carinho. O sobrenome de Machado vem de uma família de Portugal, com já vários séculos na Venezuela, e que se radicou em Bolívar, no sul. Portanto, temos antepassados comuns, uma origem comum.»