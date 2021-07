O futuro de Didier Deschamps à frente da seleção francesa continua envolto em nuvens negras. A França é campeã do mundo em título, sim, mas a participação no Euro 2020 foi uma desilusão, tendo a seleção sido eliminada nos oitavos de final da competição, tal como aconteceu com a seleção portuguesa.

Ora por isso, e apesar de ter contrato até final de 2022 (já depois do Mundial do Qatar, portanto), o presidente da Federação Francesa anunciou que vai haver um encontro com Deschamps «durante a semana em Guingamp».

«Vamos passar o dia a conversar», referiu Noël Le Graët. «Deschamps é um amigo que nunca desiludiu. É fiel, organizado. Se isso quer dizer que vai ficar como selecionador? Eu não disso isso. Vamos fazer uma análise a tudo o que correu mal. Não podemos ignorar que se tratou de um primeiro fracasso.»

Deschamps, recorde-se, pegou na seleção francesa em 2012 e cumpre para o ano uma década no cargo.