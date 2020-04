Norman Hunter, campeão do mundo por Inglaterra em 1966 encontra-se hospitalizado depois de ter testado positivo para Covid-19, informou o Leeds United.



Numa nota publicada no site oficial, o emblema do Championship pede que respeito e espaço para a antiga lenda do clube.



Hunter, de 76 anos, disputou 28 jogos pela seleção inglesa, tendo vencido o Mundial disputado «em casa». A nível de clubes, o ex-defesa 14 épocas e meia no Leeds além de ter passado por Bristol e Barnsley na fase descente da carreira.



📰 Club Statement: Norman Hunter#KeepFightingNorman — Leeds United (@LUFC) April 10, 2020