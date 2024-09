A três dias de receber o FC Porto na Liga Europa, o Bodo/Glimt perdeu fora com o Brann por 3-1, em jogo da ronda 23 da Liga norueguesa.

A equipa da casa resolveu o jogo na primeira parte, com golos de Niklas Castro (19m), Kornvig (27m) e Kartum (45+3m). Zinckernagel (58m) assinou o único golo do Bodo/Glimt, que continua a liderar confortavelmente o campeonato com 50 pontos, mais sete do que o Brann, segundo classificado.

O Bodo/Glimt-FC Porto, jogo da fase de Liga da Liga Europa, joga-se na quarta-feira pelas 17h45, hora de Portugal continental.

Além dos azuis e brancos, o conjunto da Noruega vai também defrontar o Sp. Braga, num jogo marcado para 23 de outubro na cidade dos arcebispos.