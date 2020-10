A homossexualidade ainda continua a ser um tema tabu no futebol mundial. Pois bem, o árbitro norueguês Tom Harald Hagen decidiu assumir publicamente a sua homossexualidade.



«Chegou o momento de dizer que sou gay. Para mim foi sempre uma coisa natural. Se me perguntares se pensei muito no assunto, digo-te que não», confessou, em entrevista ao Glamdalen, um jornal local.



O juiz, de 44 anos, mostrou-se surpreendido pela quantidade de mensagens positivas que recebeu de pessoas ligadas ao futebol e abordou ainda o episódio que ocorreu no último jogo que apitou entre o Kristiansund e o Valerenga. Esse duelo do campeonato norueguês ficou marcado pelos insultos homofóbicos por parte de um jogador ao técnico do Valerenga, Dag-Eilev Fagermo.



«Foi uma ironia ter dirigido esse jogo. São momentos que acontecem no futebol, mas é tempo de acabar com eles», comentou em relação ao que se passou no jogo do último fim de semana.



Hagen foi árbitro internacional, apitou jogos da Liga dos Campeões, incluindo o Man. City-Sporting em 2012/13 e o Zenit-FC Porto em 2013/14 e o , e partidas de qualificação para Campeonatos do Mundo e da Europa.