O futebol norueguês volta a lidar com um escândalo de fraude relacionada com apostas desportivas. Desta vez, estão em causa cartões amarelos que as autoridades locais acreditam terem sido forçados por alguns futebolistas para geraram lucros a apostadores.

Dois jogadores do KFUM, que compete na Liga norueguesa, estão entre os suspeitos, confirmou o diretor executivo do clube de Oslo, Thor-Erik Stenberg: «Este é, obviamente, um caso que levamos com a maior seriedade. Podemos confirmar que dois dos nossos jogadores são suspeitos no caso», comentou ao jornal VG.

Sete pessoas foram detidas, na passada quarta-feira, no âmbito das investigações, sendo que uma delas ficou em prisão preventiva.

O jornal VG adianta ainda que «várias pessoas com ligação à elite do futebol norueguês» estarão entre os visados pelas autoridades.

Karl-Petter Løken, secretário-geral da Federação Norueguesa de Futebol, fala num «caso lamentável para os envolvidos e para todo o futebol norueguês», realçando, porém, que «ninguém foi condenado até ao momento».

A Noruega volta a lidar com problemas deste género, nove anos depois de três pessoas, de um total de sete acusadas, terem sido condenadas a penas de prisão pelo crime de manipulação de resultados, cometido em 2012.

De recordar que o adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões é o Bodo/Glimt, da Noruega.