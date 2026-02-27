Uma notícia à atenção do Sporting. A Federação Norueguesa de Futebol antecipou na quinta-feira dois jogos domésticos do Bodo/Glimt, adversário dos leões na Champions, para dar mais descanso à equipa.

O Bodo, em início de temporada (obedece ao ano civil), tem o primeiro jogo doméstico de 2026 com o Molde, para a quarta ronda da Taça. O jogo foi remarcado do dia 6 para o dia 5.

Já a estreia na Liga norueguesa, com o Sarpsborg, muda de dia 15 de março para 14. Assim, a equipa ganha mais um dia de descanso em ambas as mãos dos oitavos de final.

Noruegueses e portugueses defrontam-se nos dias 10/11 e 17/18 de março, num duelo inédito.