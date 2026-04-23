A Federação Norueguesa de Futebol confirmou que Andreas Schjelderup, jogador do Benfica, foi autorizado a entrar nos Estados Unidos da América, estando desse modo disponível para representar a sua seleção no Mundial deste verão.

A obtenção do visto para entrar em solo norte-americano poderia ser dificultada pela condenação de Schjelderup, em novembro do ano passado, a 14 dias de prisão, com pena suspensa, por ter partilhado um vídeo de teor sexual com menores.

Na altura em que cometeu o crime, o norueguês representava o Nordsjælland, da Dinamarca.

Porém, questionado pelo jornal norueguês Dagbladet, o chefe da seleção da Noruega para o Mundial, Truls Daehli, confirmou que o avançado o Benfica «recebeu o visto» para entrar nos Estados Unidos.

A Noruega, recorde-se, está de regresso à fase final de um Mundial de futebol 28 anos depois da última participação. Integra o Grupo I, juntamente com Senegal, França e Iraque.