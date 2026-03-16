Nasceu em 2011 (!) e já joga na primeira divisão da Noruega. Gabriel Rajkovic, extremo que chegou ao Valerenga no verão passado vindo de um clube regional de Oslo, bateu um recorde neste domingo.

Aos 15 anos e 20 dias, Rajkovic entrou para o duelo da primeira jornada do campeonato diante do Sandefjord já aos 86 minutos de jogo. Mas nos poucos minutos que entrou em campo chegaram para fazer história.

Tornou-se o jogador mais jovem de sempre a estrear-se na primeira divisão norueguesa, que já teve bastantes atletas a fazerem-no precocemente. Rajkovic ultrapassou o registo da estrela do seu país, Matin Odegaard, que em 2014 estreou-se com 15 anos e 118 dias.

O recorde pertencia, no entanto, a Eirik Granaas, aos 15 anos e 90 dias. Curiosamente, este não é um registo do passado - estreou-se há alguns meses pelo Fredrikstad e ainda não fez os 16 anos.

«Foi uma experiência fantástica. Foi divertido ter tido esta oportunidade. Estou grato a todos os que me ajudaram ao longo do caminho. Foi um pouco angustiante, mas foi divertido na mesma. Sente-se sempre um pouco de nervosismo, mas tento pensar apenas em mim e no que vou fazer», afirmou o adolescente à TV 2.