Com duelo marcado para sábado frente a Espanha, em Málaga, a seleção da Noruega tem treinado em Marbella, mas não se sente totalmente confortável. Apesar de os treinos serem abertos à imprensa apenas nos primeiros 15 minutos, só meios de comunicação social noruegueses podem estar presentes.

De forma a contornar isto, uma equipa da «Movistar Plus» aproveitou as montanhas que rodeiam o centro de treinos em La Quinta para gravar algumas imagens dos trabalhos dos nórdicos. Ora, apesar de as imagens da emissora espanhola não revelarem nenhum detalhe tático da Noruega, a situação não agradou aos jogadores.

«Provavelmente não é a primeira vez que acontece. Isto é inconcebível. Não podemos treinar à porta fechada e ter alguém a filmar-nos. Estamos a preparar um grande jogo, mas temos de viver com isso e fazemos tudo o que podemos para manter [o treino] escondido», referiu Sander Berge, médio do Sheffield United, citado pelo AS.

«Estive em Itália e tínhamos guardas nas colinas ao nosso redor, talvez tenhamos de enviar alguém da federação para fazer a mesma coisa aqui», disse Morten Thorsby, colega de Diogo Leite no Union Berlin.

Por seu turno, o selecionador Stale Solbakken tentou desvalorizar a questão. «Temos de saber viver com isto. Pelo menos mostram que têm algum respeito por nós.»

Entretanto, a federação norueguesa já anunciou que vai enviar uma equipa de segurança para vigiar o local até sábado, dia do jogo com a La Roja, a contar para a qualificação para o Euro 2024.

Algumas imagens do local onde treina a Noruega: