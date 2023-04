Podia ter dado golo, mas o futebolista do Brann, Bard Finne, preferiu atirar a bola para fora pela linha lateral, depois de ter visto um adversário lesionar-se.

O gesto aconteceu no encontro entre o Odd e o Brann, da segunda jornada da liga norueguesa, no domingo. Aos 22 minutos de jogo, com 0-0 no marcador, Finne sprintou com Sondre Solholm, jogador do Odd, num ataque prometedor.

Porém, Solholm lesionou-se durante a corrida, Finne percebeu e interrompeu a jogada, merecendo aplausos do terreno de jogo ao público presente nas bancadas.

O Odd acabaria por vencer o jogo por 2-0.