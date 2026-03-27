VÍDEO: Schjelderup assina golaço mas não evita derrota da Noruega
Noruegueses perderam com os Países Baixos em duelo de preparação
Noruegueses perderam com os Países Baixos em duelo de preparação
Num duelo entre seleções apuradas para o Mundial 2026, os Países Baixos receberam e venceram a Noruega (sem Haaland, poupado) por 2-1. O benfiquista Andreas Schjelderup esteve em destaque, apesar da derrota.
O extremo de 21 anos pegou na bola, aos 24 minutos, encarou Dumfries, fintou o oponente e atirou ao poste mais distante, com a bola a desferir uma curva e a beijar o poste esquerdo da baliza de Verbruggen. Golaço.
Schjelderup bailou para a estreia a marcar pela Noruega 🕺#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #PaísesBaixos #Noruega pic.twitter.com/izRb9eYcoK— sport tv (@sporttvportugal) March 27, 2026
O norueguês assinou o primeiro golo com a sua seleção A. Ainda assim, os Países Baixos chegaram ao empate prontamente, aos 35 minutos, através de uma cabeçada certeira do capitão Van Dijk.
Dumfries redimiu-se da jogada do golo sofrido aos 51 minutos, com uma assistência para Tijani Reijnders que, sozinho, fez o 2-1 facilmente.
Nota ainda para a estreia do médio promissor Kees Smit (AZ) pelos neerlandeses. Os Países Baixos têm outro duelo de preparação marcado com o Equador, no dia 31 de março. Já a Noruega enfrenta a Suíça nesse mesmo dia.