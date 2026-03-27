Num duelo entre seleções apuradas para o Mundial 2026, os Países Baixos receberam e venceram a Noruega (sem Haaland, poupado) por 2-1. O benfiquista Andreas Schjelderup esteve em destaque, apesar da derrota.

O extremo de 21 anos pegou na bola, aos 24 minutos, encarou Dumfries, fintou o oponente e atirou ao poste mais distante, com a bola a desferir uma curva e a beijar o poste esquerdo da baliza de Verbruggen. Golaço.

O norueguês assinou o primeiro golo com a sua seleção A. Ainda assim, os Países Baixos chegaram ao empate prontamente, aos 35 minutos, através de uma cabeçada certeira do capitão Van Dijk.

Dumfries redimiu-se da jogada do golo sofrido aos 51 minutos, com uma assistência para Tijani Reijnders que, sozinho, fez o 2-1 facilmente.

Nota ainda para a estreia do médio promissor Kees Smit (AZ) pelos neerlandeses. Os Países Baixos têm outro duelo de preparação marcado com o Equador, no dia 31 de março. Já a Noruega enfrenta a Suíça nesse mesmo dia.