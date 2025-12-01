VÍDEO: Viking sagra-se campeão da Noruega 34 anos depois
Clube da cidade de Stavenger contraria o domínio recente do Bodo/Glimt na Liga norueguesa
O Viking levou a melhor no frente a frente com o Bodo/Glimt, que vem dominando o futebol norueguês ao longo desta década, e sagrou-se campeão da Noruega, um feito que lhe fugia há 34 anos.
O título foi carimbado com uma goleada, por 5-1, frente ao Valerenga, resultado que lhe permitiu segurar o ponto de vantagem que detinha, à entrada para a última jornada, sobre o Bodo/Glimt (bateu por 5-0 o Fredrikstad) e abriu caminho a uma grande festa na cidade de Stavenger, que se iniciou ainda no relvado da SR-Bank Arena, invadido por milhares de adeptos em êxtase.
O Viking fechou o campeonato com sete vitórias consecutivas, sequência que lhe permitiu superar o Bodo/Glimt na liderança da Liga. Curiosamente, foi o Valerenga que permitiu essa ultrapassagem, quando venceu o Glimt por 3-1, na 27.ª jornada.
O Bodo/Glimt, que tem sido notícia também pelos bons resultados nas competições europeias, venceu quatro das últimas seis edições da Liga norueguesa, mas falhou o “tri” em 2025, tal como havia acontecido em 2022, quando o Molde conquistou a prova.