As duas últimas janelas de mercado foram muito agitadas para o Nottingham Forest.

Se, no verão, o clube recém-promovido à Premier League já tinha operado várias mexidas no plantel, em janeiro teve de fazer ainda mais ajustes e no último dia do mês apresentou Keylor Navas, Felipe e Jonjo Shelvey. Esta quinta-feira, chegou Andre Ayew a custo zero para completar o número redondo.

No total, o clube investiu cerca de 184 milhões de euros, num verdadeiro «all in» para escapar à despromoção.

Para já, a equipa de Steve Cooper está ligeiramente confortável e é 13.ª classificada, com 21 pontos, quatro acima da «linha de água».

A lista de jogadores contratados pelo Nottingham:

Mercado de verão

Morgan Gibbs White (Wolverhampton)

Taiwo Awoniyi (Union Berlim)

Neco Williams (Liverpool)

Emmanuel Dennis (Watford)

Orem Mangala (Stuttgart)

Moussa Niakhaté (Mainz 05)

Giulian Biancone (Troyes)

Lewis O’Brien (Huddersfield)

Remo Freuler (Atalanta)

Omar Richards (Bayern de Munique

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Hwang Ui-jo (Bordeaux)

Willy Boly (Wolverhampton)

Harry Toffolo (Huddeersfield)

Josh Bowler (Blackpool)

Brandon Aguilera (Alajuelense)

Jesse Lingard (Manchester United)

Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace)

Wayne Hennessey (Burnley)

Dean Henderson (Manchester United)

Loïc Badé (Rennes)

Serge Aurier (sem clube)

Adnan Kanuric (sem clube)

Mercado de inverno

Danilo (Palmeiras)