O Nottingham Forest proibiu Gary Neville de participar no último e decisivo jogo da Premier League, em casa do Chelsea, devido à opinião do antigo futebolista, agora comentador da Sky Sports, sobre o clube inglês.

Segundo a imprensa inglesa, o clube pediu à estação televisiva Sky Sports que mudasse a sua equipa de comentadores para o confronto, depois de considerar que Neville foi excessivamente crítico em relação a esta temporada, apesar da boa campanha efetuada pelo clube.

Recorde-se que o antigo lateral criticou também a postura do dono do clube, Evangelos Marinakis, após uma troca de palavras mais acalorada com o treinador Nuno Espírito Santo no fim de um empate com o Leicester. Mais tarde, NES disse que Marinakis estava indignado apenas com o tratamento prestado a Taiwo Awoniyi, que se tinha lesionado gravemente.

O Forest chega ao último fim de semana da Premier League com hipóteses de ganhar um lugar na Liga dos Campeões na próxima época. Em resposta ao sucedido, Neville usou as redes sociais para dizer que, em 14 anos de comentariado, nunca lhe tinha acontecido isto.

«Fui informado ontem [quinta-feira] pela Sky Sports de que o Nottingham Forest não me daria acreditação ou acesso ao estádio [City Ground] como comentador. (...) Já tive a minha quota parte de elogios e críticas em 14 anos de comentariado, mas nunca estive sequer perto de uma decisão destas, sem precedentes», escreveu.