O Nottingham Forest recebeu e venceu o Crystal Palace por 1-0, na noite desta segunda-feira, no fecho da 8.ª jornada da Premier League.

Sem o treinador Nuno Espírito Santo no banco (cumpriu o primeiro de três jogos de suspensão), o Nottingham marcou o único golo do jogo na segunda parte, pelo avançado neozelandês Chris Wood, aos 65 minutos.

Por essa altura, já o extremo português Jota Silva tinha sido lançado na equipa do Nottingham, aos 63 minutos.

Com este resultado, o Nottingham, que esta noite foi comandado pelo adjunto Rui Pedro Silva, chega aos 13 pontos e é 8.º classificado. Além disso, é de salientar o registo defensivo da equipa: é a segunda defesa menos batida da Premier League ao fim de oito jornadas, com seis golos sofridos (tem oito marcados). Melhor só o líder Liverpool, que tem três golos sofridos. O Palace é 18.º e antepenúltimo, com três pontos.

Na próxima jornada, o Nottingham visita o Leicester, no duelo que abre a 9.ª ronda do campeonato, na noite de sexta-feira (20h00).