Os adeptos do Fenerbahçe deixaram um rasto de destruição no setor de visitante do City Ground, estádio do Nottingham Forest, no jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Durante o jogo, os adeptos turcos acenderam vários objetos pirotécnicos tendo, inclusive, obrigado o árbitro da partida a parar o jogo logo no primeiro minuto. Contudo, no final dos 90 minutos, começaram a surgir vídeos nas redes sociais sobre o estado do setor destinado aos adeptos da equipa visitante, onde é possível ver cadeiras totalmente destruídas.

Apesar do sucedido, o Nottingham Forest, orientado pelo português Vítor Pereira, ainda não se pronunciou.

O Fenerbahçe, recorde-se, até venceu por 2-1, mas o Nottingham Forest beneficiou da vitória na Turquia e seguiu em frente na Liga Europa.