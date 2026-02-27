VÍDEO: adeptos do Fenerbahçe destroem setor visitante do Nottingham
Equipas defrontaram-se no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa
Os adeptos do Fenerbahçe deixaram um rasto de destruição no setor de visitante do City Ground, estádio do Nottingham Forest, no jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.
Durante o jogo, os adeptos turcos acenderam vários objetos pirotécnicos tendo, inclusive, obrigado o árbitro da partida a parar o jogo logo no primeiro minuto. Contudo, no final dos 90 minutos, começaram a surgir vídeos nas redes sociais sobre o estado do setor destinado aos adeptos da equipa visitante, onde é possível ver cadeiras totalmente destruídas.
Apesar do sucedido, o Nottingham Forest, orientado pelo português Vítor Pereira, ainda não se pronunciou.
O Fenerbahçe, recorde-se, até venceu por 2-1, mas o Nottingham Forest beneficiou da vitória na Turquia e seguiu em frente na Liga Europa.